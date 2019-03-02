Раскрыт дизайн смартфонов ASUS Zenfone Max Plus M2 и Max Shot

Раскрыт дизайн смартфонов ASUS Zenfone Max Plus M2 и Max Shot

Ресурс Slashleaks обнародовал ряд изображений, дающих представление о конструктивных особенностях и дизайне смартфонов Zenfone Max Plus M2 и Zenfone Max Shot, которые готовит к выпуску компания ASUS.

В частности, опубликованы схематичные иллюстрации из руководства пользователя, а также «живые» фотографии из базы данных одного из регуляторов. Аппараты выполнены в моноблочном форм-факторе и оснащены дисплеем с довольно крупным вырезом в верхней части, в котором располагается фронтальная камера со вспышкой.

Раскрыт дизайн смартфонов ASUS Zenfone Max Plus M2 и Max Shot

Модель Zenfone Max Plus M2 получит двойную основную камеру. Известно, что это устройство будет наделено флеш-накопителем вместимостью 32 Гбайт.

Раскрыт дизайн смартфонов ASUS Zenfone Max Plus M2 и Max Shot

Смартфон Zenfone Max Shot, в свою очередь, сможет похвастаться наличием тройной тыльной камеры. У этого аппарата ёмкость флеш-модуля составит 64 Гбайт.

Раскрыт дизайн смартфонов ASUS Zenfone Max Plus M2 и Max Shot

Обе новинки располагают дактилоскопическим сканером, расположенным на тыльной панели. Допускается установка карты microSD и двух SIM-карт. В нижней части корпуса можно видеть стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, а также порт Micro-USB.

Раскрыт дизайн смартфонов ASUS Zenfone Max Plus M2 и Max Shot

Судя по указанным габаритам фронтальной панели, дисплей устройств имеет размер около 6,0–6,5 дюйма по диагонали. Другая информация о технических характеристиках смартфонов пока не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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