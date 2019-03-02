Смартфон-первенец Vivo iQOO: чип Snapdragon 855, до 12 Гбайт ОЗУ и тройная камера
Китайская компания Vivo представила под своим новым брендом iQOO первый смартфон — флагманский аппарат с процессором Qualcomm Snapdragon 855.
Вопреки первоначальным слухам, новинка не получила гибкую конструкцию. Вместо этого применён традиционный моноблочный форм-фактор с одним фронтальным дисплеем.
Экран выполнен по технологии AMOLED. Размер составляет 6,4 дюйма по диагонали, разрешение — 2340 ? 1080 точек (Full HD+). Панель занимает 91,7 % площади лицевой поверхности. В верхней части дисплея предусмотрен каплевидный вырез для селфи-камеры с сенсором на 12 млн пикселей.
Чип Snapdragon 855, содержащий восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE, использует эффективную систему жидкостного охлаждения.
В тыльной части корпуса установлена тройная камера. В её состав вошли сенсоры на 13 млн, 12 млн и 2 млн пикселей. Дактилоскопический сканер интегрирован в область экрана.
Технология Monster Touch предусматривает наличие органов управления в боковой части, что повышает комфорт в играх. За оптимизацию производительности при этом отвечает технология Game Turbo.
Среди прочего стоит выделить модуль NFC и симметричный порт USB Type-C. В качестве программной платформы применяется операционная система FunTouch OS 9 на базе Android 9 Pie.
Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Некоторые модификации смартфона поддерживают 44-ваттную технологию быстрой подзарядки, которая позволяет восполнить запас энергии на 50 % за 15 минут, на 85 % — за 30 минут и на 100 % — за 45 минут.
Покупатели смогут выбирать между следующими версиями:
- 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гбайт — $450;
- 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гбайт — $490;
- 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 256 Гбайт — $540;
- 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 256 Гбайт — $640.
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