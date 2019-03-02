Смартфон-первенец Vivo iQOO: чип Snapdragon 855, до 12 Гбайт ОЗУ и тройная камера

Смартфон-первенец Vivo iQOO: чип Snapdragon 855, до 12 Гбайт ОЗУ и тройная камера

Китайская компания Vivo представила под своим новым брендом iQOO первый смартфон — флагманский аппарат с процессором Qualcomm Snapdragon 855.

Вопреки первоначальным слухам, новинка не получила гибкую конструкцию. Вместо этого применён традиционный моноблочный форм-фактор с одним фронтальным дисплеем.

Смартфон-первенец Vivo iQOO: чип Snapdragon 855, до 12 Гбайт ОЗУ и тройная камера

Экран выполнен по технологии AMOLED. Размер составляет 6,4 дюйма по диагонали, разрешение — 2340 ? 1080 точек (Full HD+). Панель занимает 91,7 % площади лицевой поверхности. В верхней части дисплея предусмотрен каплевидный вырез для селфи-камеры с сенсором на 12 млн пикселей.

Смартфон-первенец Vivo iQOO: чип Snapdragon 855, до 12 Гбайт ОЗУ и тройная камера

Чип Snapdragon 855, содержащий восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE, использует эффективную систему жидкостного охлаждения.

Смартфон-первенец Vivo iQOO: чип Snapdragon 855, до 12 Гбайт ОЗУ и тройная камера

В тыльной части корпуса установлена тройная камера. В её состав вошли сенсоры на 13 млн, 12 млн и 2 млн пикселей. Дактилоскопический сканер интегрирован в область экрана.

Технология Monster Touch предусматривает наличие органов управления в боковой части, что повышает комфорт в играх. За оптимизацию производительности при этом отвечает технология Game Turbo.

Среди прочего стоит выделить модуль NFC и симметричный порт USB Type-C. В качестве программной платформы применяется операционная система FunTouch OS 9 на базе Android 9 Pie.

Смартфон-первенец Vivo iQOO: чип Snapdragon 855, до 12 Гбайт ОЗУ и тройная камера

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Некоторые модификации смартфона поддерживают 44-ваттную технологию быстрой подзарядки, которая позволяет восполнить запас энергии на 50 % за 15 минут, на 85 % — за 30 минут и на 100 % — за 45 минут.

Покупатели смогут выбирать между следующими версиями:

  • 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гбайт — $450;
  • 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гбайт — $490;
  • 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 256 Гбайт — $540;
  • 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 256 Гбайт — $640.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Energizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАчEnergizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАч
OPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качестваOPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качества
Energizer Power Max P18K Pop – смартфон размером с кирпичEnergizer Power Max P18K Pop – смартфон размером с кирпич
MWC 2019: Huawei представила гибкий 5G-смартфон Mate X за $2600MWC 2019: Huawei представила гибкий 5G-смартфон Mate X за $2600
Samsung представила смартфоны Galaxy A30 и Galaxy A50 с батареями на 4000 мАчSamsung представила смартфоны Galaxy A30 и Galaxy A50 с батареями на 4000 мАч
Блок рекламы


Похожие новости
Близится выход смартфона Meizu Note 9 Lite на платформе Snapdragon 660Близится выход смартфона Meizu Note 9 Lite на платформе Snapdragon 660
iQOO Monster: смартфон со Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ и зарядкой 44 ВтiQOO Monster: смартфон со Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ и зарядкой 44 Вт
Energizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАчEnergizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАч
MWC 2019: Xiaomi и Light наделят смартфоны камерами DSLR-уровняMWC 2019: Xiaomi и Light наделят смартфоны камерами DSLR-уровня
MWC 2019: платформа Snapdragon 8cx 5G рассчитана на портативные компьютерыMWC 2019: платформа Snapdragon 8cx 5G рассчитана на портативные компьютеры
Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980
Первый смартфон vivo iQOO получит Snapdragon 855, быструю 44-Вт зарядку и 12 Гбайт ОЗУПервый смартфон vivo iQOO получит Snapdragon 855, быструю 44-Вт зарядку и 12 Гбайт ОЗУ
Qualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/сQualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/с
Qualcomm готовит к выпуску новый бюджетный чипсет Snapdragon 215Qualcomm готовит к выпуску новый бюджетный чипсет Snapdragon 215
Фото-рендеры, характеристики и стоимость бюджетного смартфона Vivo U1Фото-рендеры, характеристики и стоимость бюджетного смартфона Vivo U1
Последние новости
Подгружаем последние новости