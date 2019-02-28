Разработчики называют E-Pad первым в мире планшетом с экраном E Ink и модулем 4G

В конце марта команда EeWrite планирует организовать Kickstarter-кампанию по сбору средств на выпуск портативного устройства под названием E-Pad.

Разработчики называют E-Pad первым в мире планшетом с экраном на электронной бумаге E Ink и модулем 4G/LTE для работы в мобильных сетях четвёртого поколения.

По сути, гаджет представляет собой гибрид ридера и записной книжки с поддержкой сенсорного управления и возможностью ввода рукописного теста и создания рисунков с помощью пера Wacom.

Применена панель E Ink Carta размером 10,3 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1872 ? 1404 точки, пиксельная плотность — 227 PPI (точек на дюйм). В качестве программной платформы применяется операционная система Android с доступом к магазину Google Play.

Оснащение включает 10-ядерный процессор, 2 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, слот microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, приёмник GPS , микрофон и динамик. Весит устройство 392 грамма.

В рознице E-Pad планируется предлагать по ориентировочной цене 700 долларов США , но на этапе краудфандинговой кампании новинку можно будет приобрести за 400 долларов.



