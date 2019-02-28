Разработчики называют E-Pad первым в мире планшетом с экраном E Ink и модулем 4G
В конце марта команда EeWrite планирует организовать Kickstarter-кампанию по сбору средств на выпуск портативного устройства под названием E-Pad.
Разработчики называют E-Pad первым в мире планшетом с экраном на электронной бумаге E Ink и модулем 4G/LTE для работы в мобильных сетях четвёртого поколения.
По сути, гаджет представляет собой гибрид ридера и записной книжки с поддержкой сенсорного управления и возможностью ввода рукописного теста и создания рисунков с помощью пера Wacom.
Применена панель E Ink Carta размером 10,3 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1872 ? 1404 точки, пиксельная плотность — 227 PPI (точек на дюйм). В качестве программной платформы применяется операционная система Android с доступом к магазину Google Play.
Оснащение включает 10-ядерный процессор, 2 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, слот microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, приёмник GPS, микрофон и динамик. Весит устройство 392 грамма.
В рознице E-Pad планируется предлагать по ориентировочной цене 700 долларов США, но на этапе краудфандинговой кампании новинку можно будет приобрести за 400 долларов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
28.02.2019 14:53
28.02.2019 21:25