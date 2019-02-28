F(x)tec Pro 1: горизонтальный слайдер с QWERTY-клавиатурой

В своё время было несколько телефонов с выдвижными QWERTY-клавиатурами, такие как T-Mobile Sidekick, оригинальный Motorola Droid, HTC myTouch 4G Slide и Nokia E7. Но со временем сенсорные смартфоны вытеснили подобные гаджеты с мобильного рынка.

Лондонская стартап-компания F(x)tec решила возродить забытые девайсы, и на MWC 2019 продемонстрировала свой первый телефон с выдвижной QWERTY-клавиатурой под названием F(x)tec Pro 1.

Дизайн и конструкция

Компания F(x)tec, которая ранее именовалась Livermorium, прежде создала модуль для смартфонов Moto Z под названием Slider Keyboard Moto Mod, но в продаже аппарат так и не появился. Данная идея и легла в основу нового гаджета.

Главной отличительной особенностью F(x)tech Pro 1 стала его клавиатура. Она имеет 64 клавиши с подсветкой, которые располагаются в пять рядов. При необходимости, клавиатура выдвигается и наклоняет экран на угол 155°. Когда в клавиатуре нет необходимости, она прячется за дисплеем, и телефон можно использовать в качестве устройства с сенсорным экраном.

Характеристики

F(x)tec Pro 1 получил 5,99-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, двойную основную камеру с модулями 12+5 Мп, селфи-камеру на 8 Мп и аккумулятор на 3200 мАч.

Также стоит отметить поддержку Bluetooth 5.0, Wi-Fi (802.11ac), NFC , слота для microSD-карт, наличие стереодинамиков, порта USB Type-C, 3,5 мм аудио-разъема и дактилоскопического сканера на боковой грани. В качестве программного обеспечения используется Android 9 Pie.

Доступность, цена

Прием предварительных заказов на F(x)tec Pro 1 уже стартовал. Поставки гаджета начнутся в июле текущего года. Стоимость аппарата составляет $649.