WhatsApp ограничит добавление пользователей в групповые чаты без их согласия

В мессенджере WhatsApp, в рамках борьбы со спамом, появится новая функция, которая будет ограничивать добавление пользователей в групповые чаты без их согласия.

В настройках конфиденциальности мессенджера появится новая опция «группы», в которой пользователи смогут выбирать, кто может добавить их в чат — «все», «мои контакты» или «никто». По умолчанию можно будет принимать приглашения в группу только от тех, кто есть в списке контактов, все остальные предложения будут блокироваться.

Сейчас любой пользователь может добавить другого в групповой чат без его согласия.

В настоящий момент новая функция еще недоступна, но она уже появилась в тестовых приложениях WhatsApp на Android и iOS .

Напомним, в начале февраля в WhatsApp появилась поддержка биометрической идентификации. Теперь пользователи мессенджера могут подключить авторизацию с помощью Face ID или Touch ID в зависимости от модели смартфона.

А в конце января количество людей или групп, которым можно пересылать одно и то же сообщение в WhatsApp, сократилось до пяти.