MWC 2019: Xiaomi и Light наделят смартфоны камерами DSLR-уровня
Стартап Light и китайская компания Xiaomi в ходе выставки мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) 2019 объявили о подписании соглашения о сотрудничестве.
Речь идёт о совместной разработке и коммерциализации «новых решений в области формирования изображений для смартфонов». Иными словами, партнёры намерены вывести на рынок передовые технологии для камер мобильных устройств.
Подробностей о проекте, к сожалению, не слишком много. Отмечается лишь, что инициатива предусматривает создание многомодульных камер совершенно нового уровня. Такие системы, как утверждается, по возможностям будут сопоставимы с зеркальными фотоаппаратами (DSLR).
«Xiaomiнеустанно работает, чтобы оставаться на передовой инноваций в области смартфонов, и совершенствование фотографических возможностей является одним из ключевых направлений для нас. Мы воодушевлены разработкой устройств с технологией Light, так что наши клиенты смогут делать ещё более потрясающие снимки», — отмечает китайская компания.
Нужно добавить, что ранее стартап Light объявил о сотрудничестве с Sony Semiconductors Solutions: стороны также займутся разработкой многомодульных камер для смартфонов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
26.02.2019 15:22