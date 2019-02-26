MWC 2019: Nubia Alpha – смартфон-браслет с гибким дисплеем

На выставке MWC 2019 компания Nubia представила коммерческую версию «носимого телефона» под названием Nubia Alpha, который внешне напоминает смарт-часы.

Nubia Alpha

Аппаратная платформа и дисплей

Nubia Alpha построен на базе не самой новой аппаратной платформы Qualcomm для носимых устройств, включающей чипсет Snapdragon Wear 2100, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 500 мАч.

Nubia Alpha
Nubia Alpha

Гаджет оснащен 4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 960?192 пикселей и соотношением сторон 45:9, справа от которого размещена 5-Мп камера. Для съёмки фото необходимо прикоснуться к дисплею, а для записи видео произвести долгое нажатие.

Сетевые возможности и ПО

Nubia Alpha доступен в версиях с Bluetooth и Wi-Fi, а также с поддержкой eSIM и 4G-сетей. Устройство работает под управлением ОС на базе Android собственной разработки, а не сециализированных Wear OS или Tizen. ОС имеет поддержку голосовых команд, жестов multi-touch, а также жестов без касания к дисплею.

Nubia Alpha
Nubia Alpha
Nubia Alpha

Мониторинг активности

Nubia Alpha выполнен в защищенном от воды корпусе, что позволит не снимать гаджет даже во время плавания. Устройство как и фитнес-браслеты и смарт-часы имеет функции мониторинга физической активности, сна, а также частоты сердечных сокращений.

Сроки начала продаж и стоимость

Nubia Alpha будут доступны в чёрной и золотой цветовых вариациях, последняя из которых будет покрыта настоящим 18-каратным золотом.

Nubia Alpha
Nubia Alpha
Nubia Alpha
Nubia Alpha

Версия Nubia Alpha с Bluetooth и Wi-Fi в чёрном цвете станет поступит в продажу апреле по рекомендованной стоимости €450 ($510). А версия с eSIM и 4G в чёрном и золотом цветах – по €550 ($624) и €650 ($737) соответственно. Максимальная версия в Китае станет доступна с апреля, в Европе – в III квартале, а в США – в IV квартале.


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