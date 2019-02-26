MWC 2019: платформа Snapdragon 8cx 5G рассчитана на портативные компьютеры

Компания Qualcomm Technologies представила на ежегодном мероприятии Mobile World Congress (MWC) аппаратную платформу Snapdragon 8cx 5G для портативных компьютеров с постоянным подключением к Интернету.

Анонсированное решение объединяет 7-нанометровый процессор Snapdragon 8cx и модем Snapdragon X55. Последний обеспечивает поддержку сотовых сетей пятого поколения (5G) со скоростью передачи данных до 7 Гбит/с.

Важно отметить, что Snapdragon X55 — это мультирежимный модем, совместимый с сетями 4G/LTE, 3G и 2G. Таким образом, владельцы устройств с этим чипом смогут подключаться к Интернету везде, где есть покрытие сотовой сети.

Что касается процессора Snapdragon 8cx, то он объединяет восемь 64-битных ядер Qualcomm Kryo 495. Обработкой графики занят ускоритель Adreno 680. Платформа обеспечивает поддержку оперативной памяти LPDDR4x-2133, флеш-накопителей NVMe SSD и UFS 3.0, беспроводной связи Wi-Fi 802.11ad, 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g и 802.11n, а также Bluetooth 5.0. Предусмотрены приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo и модуль NFC.

Пробные поставки изделия Snapdragon 8cx 5G уже начались. Ожидается, что коммерческие устройства на основе новинки появятся в текущем году. О намерении использовать процессор, в частности, объявила компания Lenovo.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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