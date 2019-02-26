Qualcomm Quick Charge станет стандартом качества для беспроводной зарядки Qi

Qualcomm Quick Charge станет стандартом качества для беспроводной зарядки Qi

В Барселоне на MWC 2019 компания Qualcomm объявила, что её хорошо зарекомендовавшая себя технология Quick Charge распространит свои уникальные функции, предназначенные для минимизации потерь энергии и нагрева устройства для продления срока службы батареи, в область беспроводных станций зарядки. Благодаря этому пользователи смогут быстрее и безопаснее заряжать свои устройства по беспроводному стандарту питания Qi.

С ростом популярности беспроводной зарядки, пользователи, к сожалению, не всегда могут рассчитывать на её скорость и эффективность. Кроме того, некоторые решения, нуждающиеся в быстрой зарядке, не прошли требуемый процесс сертификации. В ответ на эти вызовы компания Qualcomm расширила свою программу соответствия, включив в нее беспроводные зарядные устройства на основе технологии Quick Charge.

Новые станции будут работать с теми же адаптерами Quick Charge 2.0, 3.0, 4 и 4+, которые уже имеются у миллионов пользователей. Weltrend Semiconductor станет первым поставщиком компонентов для беспроводной зарядки Quick Charge, а UL — администратором программы соответствия. В числе первых совместимых продуктов, как уже заявила Xiaomi, будет её панель Mi Wireless Charging Pad.

Qualcomm Quick Charge станет стандартом качества для беспроводной зарядки Qi

Wireless Power Consortium, создатель стандарта электромагнитной зарядки Qi, включает более 650 компаний-членов и свыше 3500 совместимых продуктов. Qi поддерживают большинство самых продаваемых смартфонов в мире, многие из которых работают на мобильных платформах Qualcomm Snapdragon, и многочисленные зарядки общего пользования, установленные в ресторанах, отелях и аэропортах.

Сегодня более тысячи различных коммерческих мобильных устройств, аксессуаров и компонентов совместимы с технологией Quick Charge — их cписок приводится на сайте Qualcomm.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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