MWC 2019: смартфон среднего уровня ZTE Blade V10 оснащён 32-Мп селфи-камерой

MWC 2019: смартфон среднего уровня ZTE Blade V10 оснащён 32-Мп селфи-камерой

На выставке MWC 2019 в Барселоне (Испания) компания ZTE официально представила смартфон среднего уровня Blade V10, который поступит в продажу на европейском рынке уже в марте.

В аппарате применён неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте до 2,1 ГГц. Объём оперативной памяти может составлять 3 или 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 32 или 64 Гбайт.

Экран размером 6,3 дюйма по диагонали занимает около 90 % площади фронтальной поверхности. Использована панель формата FHD+ (2280 ? 1080 точек) с небольшим каплевидным вырезом в верхней части. Фронтальная камера содержит 32-мегапиксельный датчик.

MWC 2019: смартфон среднего уровня ZTE Blade V10 оснащён 32-Мп селфи-камерой

Основная камера выполнена в виде сдвоенного блока с сенсорами на 16 млн и 5 млн пикселей. Сзади также расположен дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, приёмник GPS, порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Габариты составляют 158 ? 75,8 ? 7,8 мм.

MWC 2019: смартфон среднего уровня ZTE Blade V10 оснащён 32-Мп селфи-камерой

На смартфон установлена операционная система Android 9.0 Pie. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3100 мА·ч.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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