Huawei представит на MWC 2019 складной смартфон с 5G

Huawei представит гибкий смартфон Huawei Mate X с поддержкой 5G на выставке MWC 2019 уже в это воскресенье. Генеральный директор компании Юй Чэндун (Yu Chengdong) утверждает, что помимо складного дисплея и поддержки высокоскоростных сетей 5G, грядущая новинка получит и другие впечатляющие особенности. Внешний вид устройства уже раскрыт на рекламном плакате в Барселоне.

Согласно новой информации, складной смартфон китайского производителя будет позиционироваться не как просто флагман, а как супер-флагман. Сообщается, что грядущая новинка получит поддержку стилуса M-Pen, и будет поставляться с новой версией графической оболочки EMUI, адаптированной для сгибающегося дисплея.

Из предыдущих слухов известно, что в отличие от гибкого смартфона Samsung, который получил два дисплея (7,3 дюйма и 4,6), складной смартфон Huawei Mate X будет обладать одним гибким дисплеем диагональю 8,05 дюймов производства BOE. В сложенном состоянии размер дисплея составит 5 дюймов. Гаджет будет складываться пополам дисплеем наружу. В устройстве будет два аккумулятора.

Помимо этого, складной смартфон Huawei будет использовать собственный модем производителя Balong 5000, который и реализует поддержку сетей пятого поколения. В качестве аппаратной основы выступит процессор Kirin 980 в тандеме с 10 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составит 512 ГБ.