Meizu 16s получит классический дизайн без вырезов

Xiaomi показала флагман Mi 9 с каплевидным вырезом, Samsung проделала круглое отверстие в экране своего S10, а компания Meizu решила не заморачиваться и придать своему грядущему флагману 16s стандартный облик.



Экран Meizu 16s, как видно на утекшей фотографии, получит рамки по всему периметру, только очень тонкие. Тем не менее, в верхней грани будет достаточно места и под разговорный динамик, и под фотокамеру со всеми сенсорами. В общем, Meizu 16s будет выглядеть примерно так же, как и Meizu 16th, представленный в августе 2018 года, так что спутать их можно будет не только по названию, но еще и внешне.



И все же, экран без вырезов и отверстий наверняка понравится многим, потому что классика, как известно, всегда в моде. С точки зрения начинки Meizu 16s не будет уступать перечисленным мобильникам – ему тоже достанутся 6 Гб RAM и 128 Гб ROM, а также фотокамера Sony на 48 Мп с оптическим стабилизатором, модуль NFC для бесконтактных платежей, стекло Gorilla Glass 6 поверх экрана Full HD+ на 6,2 дюйма и, конечно же, процессор Qualcomm 855. В продажу Meizu 16s поступит весной этого года по цене 490 долларов США за базовую версию.