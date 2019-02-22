Meizu 16s получит классический дизайн без вырезов

Xiaomi показала флагман Mi 9 с каплевидным вырезом, Samsung проделала круглое отверстие в экране своего S10, а компания Meizu решила не заморачиваться и придать своему грядущему флагману 16s стандартный облик.

Экран Meizu 16s, как видно на утекшей фотографии, получит рамки по всему периметру, только очень тонкие. Тем не менее, в верхней грани будет достаточно места и под разговорный динамик, и под фотокамеру со всеми сенсорами. В общем, Meizu 16s будет выглядеть примерно так же, как и Meizu 16th, представленный в августе 2018 года, так что спутать их можно будет не только по названию, но еще и внешне.

И все же, экран без вырезов и отверстий наверняка понравится многим, потому что классика, как известно, всегда в моде. С точки зрения начинки Meizu 16s не будет уступать перечисленным мобильникам – ему тоже достанутся 6 Гб RAM и 128 Гб ROM, а также фотокамера Sony на 48 Мп с оптическим стабилизатором, модуль NFC для бесконтактных платежей, стекло Gorilla Glass 6 поверх экрана Full HD+ на 6,2 дюйма и, конечно же, процессор Qualcomm 855. В продажу Meizu 16s поступит весной этого года по цене 490 долларов США за базовую версию.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980
Складной iPhone показался в новом патенте AppleСкладной iPhone показался в новом патенте Apple
Мощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в ПарижеМощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в Париже
Qualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/сQualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/с
Пресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5eПресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5e
Блок рекламы


Похожие новости
Meizu 16s окажется дороже Xiaomi Mi 9Meizu 16s окажется дороже Xiaomi Mi 9
Первый смартфон vivo iQOO получит Snapdragon 855, быструю 44-Вт зарядку и 12 Гбайт ОЗУПервый смартфон vivo iQOO получит Snapdragon 855, быструю 44-Вт зарядку и 12 Гбайт ОЗУ
Регулятор рассекретил внешность смартфона Meizu Note 9Регулятор рассекретил внешность смартфона Meizu Note 9
LG G8 ThinQ получит фронтальную 3D-камеру Infineon REAL3 с функцией Face UnlockLG G8 ThinQ получит фронтальную 3D-камеру Infineon REAL3 с функцией Face Unlock
Oppo F11 Pro получит выдвижную 32-Мп камеруOppo F11 Pro получит выдвижную 32-Мп камеру
LG K12+ получит аппаратную платформу от Xiaomi Redmi 6LG K12+ получит аппаратную платформу от Xiaomi Redmi 6
Sony Xperia XA3 с необычным дизайном появился на фото-рендерахSony Xperia XA3 с необычным дизайном появился на фото-рендерах
Sony Xperia XZ4 получит процессор Snapdragon 855 и 52-Мп камеруSony Xperia XZ4 получит процессор Snapdragon 855 и 52-Мп камеру
Раскрыт дизайн складного смартфона Huawei с гибким дисплеемРаскрыт дизайн складного смартфона Huawei с гибким дисплеем
Хакер смог получить данные из iCloud по номеру телефонаХакер смог получить данные из iCloud по номеру телефона
Последние новости
Подгружаем последние новости