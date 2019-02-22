Archos Oxygen 68 XL – смартфон со страшным вырезом в экране

Анонсирован смартфон Archos Oxygen 68 XL из Франции, выглядящий не просто странно, а очень странно. У мобильника попросту нет куска экрана в правом верхнем углу – он отгрызен, чтобы поместить туда камеру.



Внешне это самое некрасивое решение на замену стандартной моноброви – полная асимметрия, смотрится еще хуже яблочной челки, и это как раз тот случай, когда инициатива наказуема – не нужно быть провидцем, чтобы предречь минимальные продажи такого смартфона. Да и в целом Archos Oxygen 68 XL интересен исключительно своей батарей емкостью 5000 мАч – работать на одном заряде он будет долго, этого не отнять.



В остальном же мобильник скучный, как лысина Вина Дизеля – в нем нет ничего, что привлекло бы внимание. Archos Oxygen 68 XL построен на процессоре MediaTek Helio P22, имеет 3 Гб RAM и 32 Гб ROM, а его экран держит низкое разрешение 1352х640 точек при диагонали аж 6,85 дюйма. То есть это фаблет , но какой-то бесполезный. Довершает унылую картину основная камера, состоящая из модулей 8 Мп и 0,3 Мп. Кстати, кусок экрана был откушен, чтобы поместить вместо него еще один сенсор на 8 Мп. Стоит Archos Oxygen 68 XL ровно 150 евро.