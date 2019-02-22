Archos Oxygen 68 XL – смартфон со страшным вырезом в экране

Анонсирован смартфон Archos Oxygen 68 XL из Франции, выглядящий не просто странно, а очень странно. У мобильника попросту нет куска экрана в правом верхнем углу – он отгрызен, чтобы поместить туда камеру.

Внешне это самое некрасивое решение на замену стандартной моноброви – полная асимметрия, смотрится еще хуже яблочной челки, и это как раз тот случай, когда инициатива наказуема – не нужно быть провидцем, чтобы предречь минимальные продажи такого смартфона. Да и в целом Archos Oxygen 68 XL интересен исключительно своей батарей емкостью 5000 мАч – работать на одном заряде он будет долго, этого не отнять.

В остальном же мобильник скучный, как лысина Вина Дизеля – в нем нет ничего, что привлекло бы внимание. Archos Oxygen 68 XL построен на процессоре MediaTek Helio P22, имеет 3 Гб RAM и 32 Гб ROM, а его экран держит низкое разрешение 1352х640 точек при диагонали аж 6,85 дюйма. То есть это фаблет , но какой-то бесполезный. Довершает унылую картину основная камера, состоящая из модулей 8 Мп и 0,3 Мп. Кстати, кусок экрана был откушен, чтобы поместить вместо него еще один сенсор на 8 Мп. Стоит Archos Oxygen 68 XL ровно 150 евро.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980
Складной iPhone показался в новом патенте AppleСкладной iPhone показался в новом патенте Apple
Мощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в ПарижеМощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в Париже
Qualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/сQualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/с
Пресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5eПресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5e
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Samsung Galaxy M20 в Украине оценили в $230Смартфон Samsung Galaxy M20 в Украине оценили в $230
Смартфон OnePlus 7 появился на «живом» фотоСмартфон OnePlus 7 появился на «живом» фото
Samsung представила первый смартфон со сгибаемым экраномSamsung представила первый смартфон со сгибаемым экраном
Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980
Состоялся анонса недорогого смартфона LG Q60Состоялся анонса недорогого смартфона LG Q60
Razer больше не будет выпускать смартфоныRazer больше не будет выпускать смартфоны
LG представила смартфоны K40, K50 и Q60, защищённые по военному стандартуLG представила смартфоны K40, K50 и Q60, защищённые по военному стандарту
KatIM R01 – самый защищенный смартфон в миреKatIM R01 – самый защищенный смартфон в мире
Первый смартфон vivo iQOO получит Snapdragon 855, быструю 44-Вт зарядку и 12 Гбайт ОЗУПервый смартфон vivo iQOO получит Snapdragon 855, быструю 44-Вт зарядку и 12 Гбайт ОЗУ
Мощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в ПарижеМощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в Париже
Последние новости
Подгружаем последние новости