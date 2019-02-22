Xiaomi Mi 9 превзошел Huawei Mate 20 Pro по времени автономной работы

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9, дебют которого состоялся 20 февраля, протестировал ресурс GSMArena. Традиционно специалисты GSMArena тестируют время автономной работы и время зарядки аккумулятора новинки и сравнивают получившийся результат с результатами других моделей.

Таким образом, благодаря аккумулятору на 3300 мАч, время автономной работы Xiaomi Mi 9 достигает 91 час (в режиме ожидания). Время автономной работы в режиме разговора составило 23 часа 32 минуты, со включенным экраном при просмотре сайтов – 10 часов 9 минут, в режиме просмотра видео – 19 часов 2 минуты.

Напомним, у Xiaomi Mi 8 с батареей на 3400 мАч, время автономной работы в режиме ожидания составило 86 часов, в режиме разговора – 22 часа 37 минут, при просмотре сайтов – 10 часов, в режиме просмотра видео – 14 часов. Как видим результаты в новом флагмане выше.