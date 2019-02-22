Xiaomi Mi 9 превзошел Huawei Mate 20 Pro по времени автономной работы

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9, дебют которого состоялся 20 февраля, протестировал ресурс GSMArena. Традиционно специалисты GSMArena тестируют время автономной работы и время зарядки аккумулятора новинки и сравнивают получившийся результат с результатами других моделей.

Xiaomi Mi 9

Таким образом, благодаря аккумулятору на 3300 мАч, время автономной работы Xiaomi Mi 9 достигает 91 час (в режиме ожидания). Время автономной работы в режиме разговора составило 23 часа 32 минуты, со включенным экраном при просмотре сайтов – 10 часов 9 минут, в режиме просмотра видео – 19 часов 2 минуты.

Xiaomi Mi 9 battery life

Напомним, у Xiaomi Mi 8 с батареей на 3400 мАч, время автономной работы в режиме ожидания составило 86 часов, в режиме разговора – 22 часа 37 минут, при просмотре сайтов – 10 часов, в режиме просмотра видео – 14 часов. Как видим результаты в новом флагмане выше.

Xiaomi Mi 8 battery life
Huawei Mate 20 Pro battery life

А вот у Huawei Mate 20 Pro с аккумулятором на 4200 мАч, по сравнению с новым Mi 9, результаты в режиме ожидания (85 часов) и при просмотре видео (15 часов 22 минуты) хуже. А вот в режиме разговора и при просмотре сайтов результаты лучше – 28 часов 43 минуты, 13 часов 57 минут, соответственно.




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