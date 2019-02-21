Meizu 16s окажется дороже Xiaomi Mi 9

Анонсированный вчера флагман Xiaomi Mi 9 стоит от 450 долларов США, и никто не сможет побить этот рекорд, даже Meizu. Ее новый смартфон Meizu 16s и выйдет позже, и стоить будет дороже, хотя и ненамного.

Как сообщается, в продажу Meizu 16s поступит в апреле этого года, а его цена составит около 490 долларов США за минимальную комплектацию на момент старта продаж. Согласно доступным данным, Meizu 16s – это флагман на Qualcomm 855. который имеет при себе батарею емкостью 3600 мАч, камеру Sony на 48 мегапикселей и экран Super AMOLED от Samsung с диагональю 6.2 дюйма и разрешением Full HD+, а также защитное стекло Gorilla Glass 6 спереди и сзади корпуса.

Все это в Meizu 16s дополнено беспроводной и быстрой зарядками, а также модулем NFC, и android 9 Pie, так что вообще непонятно, чем такие уж отличия от Xiaomi, если цена пусть несущественно, но все же выше. Пока что все говорит в пользу Mi 9 – и марка популярнее, и цена ниже, а уж если сравнивать с Samsung S10, то выгода становится еще более очевидной. Ждем анонса в апреле – вдруг у Meizu 16s есть козырь в рукаве.

Максим Мишенев, MobileDevice


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