Galaxy S10 5G с батареей 4500 мА·ч, экраном 6,7? и ToF выйдет летом

Вместе с тремя флагманами серии S10, выход которых на рынок состоится уже 8 марта, Samsung рассказала о ещё одной особой версии, которая может вовсе не попасть в наши края (или добраться нескоро). Речь идёт о стоящем особняком представителе семейства — Galaxy S10 5G с поддержкой грядущих сотовых сетей пятого поколения.

Samsung отмечает, что Galaxy S10 5G станет первым флагманским аппаратом, который получит поддержку 5G. Эта версия смартфона по техническим характеристикам и возможностям почти полностью соответствует базовой некерамической версии Galaxy S10+: аппарат включает 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти. Сердцем в данном случае выступает 7-нм однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855 в связке с модемом X50 (варианта с Exynos 9820 нет).

Наличие дополнительного чипа и антенн потребовало увеличения размеров корпуса и ёмкости батареи. Поэтому Galaxy S10 5G получил самый большой в истории серии Galaxy S дисплей Infinity-O с диагональю в 6,7 дюйма. Зато ничего не нужно раскладывать — достаточно просто иметь большой карман. Ёмкость аккумулятора возросла до 4500 мА·ч, но поддерживается сверхбыстрая зарядка мощностью до 25 Вт.

Стоит отметить, что в дополнение к трём обычным тыльным камерам с разными объективами смартфон получил ещё один 3D-датчик Time-of-Flight (ToF). Эта особая камера предназначена для съёмки 3D-изображений и более точной и качественной работы технологий дополненной реальности с использованием функций вроде Video Live Focus и Quick Measure. К сожалению, есть и минус: слот для карт памяти microSD отсутствует.

Двойная фронтальная камера позволяет совершать видеозвонки в разрешении 4K прямо по сотовой сети без лишних проблем (по крайней мере, со стороны владельца аппарата). Также работа в 5G позволит в считанные минуты загружать целые сезоны сериалов, играть в сетевые игры с минимальными задержками отклика, наслаждаться улучшенными впечатлениями от виртуальной и дополненной реальности и так далее.

Остальные особенности вполне стандартны: тыльная камера с тремя основными объективами (помимо ToF) и 3-кратным оптическим масштабированием, поддержка записи видео 4K/60p в новейшем формате HDR10+, Android 9 Pie с новым интерфейсом Samsung One UI поверх и так далее.

Точное время выхода Samsung Galaxy S10 5G пока не называется, он состоится летом, причём вначале — эксклюзивно для сотового оператора Verizon в США. Стоимость пока тоже не озвучивается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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