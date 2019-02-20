Январь 2019 оказался для HTC худшим в истории

HTC обнародовала финансовый отчёт за январь 2019 года, который оказалась для компании худшим за всю историю. В январе HTC заработала $32,7 млн, что на 25,63% меньше показателей декабря прошлого года ($44 млн) и на целых 70,46% меньше показателей января 2018 года ($110 млн).

HTC U11+

Также HTC поделилась планами на 2019 год. Тайваньский производитель намерен сконцентрировать усилия на восстановлении популярности своих устройств и восстановлении доходов. Для этого компания сосредоточит внимание на флагманских и среднеуровневых смартфонах, которые традиционно приносили ей наибольшую прибыль.

Напомним, максимальной популярности HTC достигла в 2011 году, когда её доля на международном рынке смартфонов составила 8,8%. Затем последовало постепенное снижение спроса на смартфоны компании, что привело к снижению продаж на протяжении последних семи лет подряд.


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