Январь 2019 оказался для HTC худшим в истории

HTC обнародовала финансовый отчёт за январь 2019 года, который оказалась для компании худшим за всю историю. В январе HTC заработала $32,7 млн, что на 25,63% меньше показателей декабря прошлого года ($44 млн) и на целых 70,46% меньше показателей января 2018 года ($110 млн).

Также HTC поделилась планами на 2019 год. Тайваньский производитель намерен сконцентрировать усилия на восстановлении популярности своих устройств и восстановлении доходов. Для этого компания сосредоточит внимание на флагманских и среднеуровневых смартфонах, которые традиционно приносили ей наибольшую прибыль.