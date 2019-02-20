Qualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/с

Qualcomm сообщила о выпуске мобильного модема Snapdragon X55 второго поколения с поддержкой 5G, который поддерживает все основные частотные диапазоны и ускорит развёртывание мобильных сетей сетей нового поколения во всем мире.

Snapdragon X55

Скорости

Snapdragon X55 выполнен на 7-нм чипе и поддерживает мультирежимные диапазоны, включая частоты более 6 ГГц и миллиметровые волны 5G NR с максимальной скоростью передачи данных 7 ГБит/с, а также 4G LTE cat.22 с максимальной скоростью 2,5 ГБит/с.

Помощь в развёртывании 5G-сетей

Помимо этого, Snapdragon X55 поддерживает динамическое распределение между сетями 4G и 5G, благодаря чему операторы смогут ускорить сроки начала массового использования 5G на основании существующих диапазонов 4G. Отличием от предшествующего Qualcomm X50 является совместимость как с сетям с поддержкой звонков и передачи данных только в 5G, так и с передачей данных в 5G, а передачей голоса – в 4G или 3G.

Области применения

Модем Snapdragon X55 ориентирован на большое количество устройств, включая мобильные устройства, мобильные и стационарные точки доступа, компьютеры, AR-устройства, а также автомобили.

Сроки выхода

Первые смартфоны с Snapdragon X55 будут выпущены в конце 2019 года, после чего производство модемов прошлого поколения Snapdragon X50 будет прекращено. По заявлениям Qualcomm, поддержкой 5G-сетей в первое время будут обладать только топовые смартфоны, тогда как более дешевые устройства получат поддержку гигабитных 4G-сетей LTE.


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