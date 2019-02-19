Xiaomi Mi 9 Explorer Edition предстал на живых фото

Опубликованы живые фотографии смартфона Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, того, что с полупрозрачной крышкой. Это новый флагман 2019 года, почти тот же Mi 9, только лучше. Как видно, Xiaomi Mi 9 Explorer Edition показан на фото лишь сзади, и тут можно увидеть наклейку с изображением электронных внутренностей смартфона, а также его главное отличие от обычного Mi 9.



Речь, конечно же, о камере – в Mi 9 она тройная, а здесь нам дадут сразу четыре модуля. Зачем так много – никто не знает, но производители обычных фотоаппаратов уже напряглись в ожидании. Анонс Xiaomi Mi 9 Explorer Edition ожидается уже послезавтра, 20 февраля 2019 года, и на данный момент о нем известно практически все. Смартфон соберут на Qualcomm 855 с 10 или 12 Гб оперативной памяти, его экран с диагональю 6,4 дюйма держит разрешение Full HD+ и имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, а вместо попсовой моноброви у него теперь аккуратный вырез под пятую, фронтальную камеру.



Мобильник работает на MIUI 11 и Android 9 Pie и в целом от прошлогоднего Xiaomi Mi 8 Explorer Edition отличается лишь дизайном (да и то не особо) и чуть более мощной начинкой. Так что основной упор будет сделан именно на камеру и цену, особенно в сравнении с дорогущим Samsung S10+, который тоже покажут 20 февраля.