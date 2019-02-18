Xiaomi выпустит смартфон Mi 9 Lite на SoC Snapdragon 710 по цене $236

Стоимость готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi9 составит 4000 юаней ($590,56). Не многие смогут позволить себе приобрести гаджет по такой цене. Однако будет выпущена и более дешевая версия нового флагмана под названием Xiaomi Mi 9 Lite. Аппарат выйдет в марте текущего года и будет стоить 1599 юаней ($236,08).

Кроме того, Xiaomi Mi 9 Lite будет обладать процессором Snapdragon 710 и двойной основной камерой с главным модулем на 32 Мп. Также грядущая новинка получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2280?1080 пикселей, 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти. Xiaomi Mi 9 Lite будет поставляться в трех цветовых вариантах: сером, синем и золотом.