TCL работает над гибким телефоном, трансформируемым в смарт-часы

TCL работает над гибким телефоном, трансформируемым в смарт-часы

Китайская компания TCL, широко известная благодаря выпуску бюджетных телевизоров, а также телефонов под брендами BlackBerry Mobile и Alcatel, работает над созданием как минимум пяти устройств с гибкими дисплеями, включая два планшета, два смартфона и гибкий телефон, способный трансформироваться в умные часы. Об этом сообщил ресурс CNET, ознакомившийся с рендерами, а также эскизами из патентной заявки TCL.

Стефан Штрайт (Stefan Streit), генеральный менеджер TCL по глобальному маркетингу, сообщил ресурсу CNET в прошлом месяце, что компания выпустит свое первое складное устройство в 2020 году.

TCL работает над гибким телефоном, трансформируемым в смарт-часы

«Это будут не только смартфоны», — заявил Штрайт, добавив, что в других потребительских товарах, таких как носимые устройства, бытовые приборы и телевизоры, тоже может использоваться новая технология изготовления гибких дисплеев.

Складные устройства становятся трендом на ближайшее время. Большинство крупных производителей телефонов на базе Android и даже малоизвестные стартапы сейчас занимаются разработкой моделей со складывающимся экраном.

На следующей неделе Samsung проведёт мероприятие Galaxy UNPACKED 2019, на котором, как ожидается, помимо презентации флагманского смартфона Galaxy S10 будет продемонстрирован складной смартфон с предполагаемым названием Galaxy Fold (Galaxy X, Galaxy F, Galaxy Flex).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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