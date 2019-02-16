Раскрыты характеристики мощной тройной камеры Xiaomi Mi 9

Компания Xiaomi уже подтвердила наличие процессора Snapdragon 855 во флагманском смартфоне Mi 9, а теперь раскрыты характеристики мощной основной камеры этого аппарата.

Данные, как отмечается, рассекретил генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun). Тыльная камера смартфона выполнена в виде тройного модуля с установленными по вертикали объективами.

Один из блоков содержит 48-мегапиксельный 1/2,0-дюймовый сенсор Sony IMX586. Максимальная диафрагма — f/1,75.

Кроме того, задействован блок с 16-мегапиксельным датчиком и максимальной диафрагмой f/2,2. Оптика обеспечивает угол поля зрения в 117 градусов. Поддерживается макросъёмка с расстояния в 4 см до объекта.

Наконец, третий блок содержит 12-мегапиксельный сенсор. Максимальная диафрагма — f/2,2. В данном случае реализован двукратный зум.

Отмечается также, что во фронтальной части аппарата располагается 20-мегапиксельная камера с поддержкой функций AI Beauty для создания красивых автопортретов.

Смартфону приписывают наличие 6,4-дюймового дисплея AMOLED, 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт. Операционная система — Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10. Анонс состоится 20 февраля.



