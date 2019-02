Sony выпустит Xperia 10 и 10 Plus вместо XA3 и XA3 Plus

Также сообщается, что оба смартфона получат поддержку Hi-Res Audio и 3,5-мм аудиоразъём дня наушников, 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт флеш-памяти. Ёмкости аккумуляторов, скорее всего, также будут различными, но для версии Plus она пока не уточнена, а Xperia 10, по сведениям WinFuture.de, будет питаться от 2870 мА·ч батареи. Рекомендованная цена Sony Xperia 10 составит 349 евро , Xperia 10 Plus — 429 евро .

Как уточняет сайт WinFuture.de, в смартфонах будут использоваться разные однокристальные системы. Xperia 10 Plus на правах старшего обзаведётся процессором Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, в то время как младший Xperia 10 будет довольствоваться 1,8-ГГц чипсетом Snapdragon 630. Разными окажутся и тыльные камеры: Xperia 10 достанется связка из 13- и 5-Мп модулей, в то время как разрешение фотодатчиков в Xperia 10 Plus составит 12 и 8 Мп. Несмотря на меньшее количество мегапикселей, основной сенсор во втором случае обещает быть более качественным.

Мы уже неоднократно размещали предварительную информацию о смартфонах Sony Xperia XA3 и XA3 Plus, поэтому наши читатели знают о многих характеристиках этих моделей. А вот названия предстоящих новинок могут оказаться не такими, как мы до сих пор ожидали. По информации Twitter-блогера @ishanagarwal24, их анонсируют как Xperia 10 и Xperia 10 Plus.

