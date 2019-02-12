Обновление iOS 12.1.4 принесло массу проблем владельцам iPhone

На прошедшей неделе Apple начала рассылку обновления iOS 12.1.4, которое исправляет серьезную уязвимость в системе безопасности – баг в групповых звонках FaceTime, позволяющий прослушивать других пользователей.

iOS 12

Как выяснилось, апдейт iOS 12.1.4 вместе с исправлением безопасности принёс большое количество других проблем. В частности, усугубилась проблема с потерей мобильной связи и подключения Wi-Fi, которая впервые появилась в iOS 12.2. Помимо этого, наблюдается снижение скорости LTE-подключения, «отваливание» SIM-карты, падение производительности Touch ID, а также проблемы с подключением к AirPods.

С новыми багами уже столкнулось большое количество пользователей. Не смотря на это, «проблемный» апдейт исправляет серьёзную уязвимость и ошибки с работой памяти, которые могут привести к фатальным последствиям, поэтому пропускать его установку рискованно.




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