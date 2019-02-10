Рендер Moto RAZR 2019 показали на видео: выглядит круто

Возрождение легендарного смартфона Moto RAZR в последнее время стало актуальной темой.

Рендер Moto RAZR 2019 показали на видео: выглядит круто

Концепт Moto RAZR 2019 дизайнера Саранги Шет (Sarang Sheth)

В прошлом месяце в патентной заявке были обнаружены эскизы предполагаемого Moto RAZR 2019, и вскоре за этим на YouTube-канале блогера Вакара Хана (Waqar Khan), посвящённом новинкам в мире технологий, появилось видео, демонстрирующее как может выглядеть продолжение одного из культовых мобильных устройств. Следует отметить, что этот рендер — плод воображения дизайнера, который может в корне отличаться от реального дизайна обновлённого смартфона.

По последним данным, поступившим от источников из Южной Кореи, в Moto RAZR 2019 будет использовано такое же решение для складных экранов, как смартфона Samsung Galaxy F, анонс которого состоится в ближайшее время.

О новинке Motorola известно крайне мало. Отсутствие утечек информации можно расценивать как признак того, что выхода Moto RAZR 2019 в ближайшие дни ждать не приходится.

Рендер Moto RAZR 2019 показали на видео: выглядит круто

По всей видимости, обновлённая модель культового смартфона станет нишевым устройством. Во всяком случае, ресурс The Wall Street Journal утверждает, что грядущий смартфон со складным экраном получит стартовую цену около $1500, что дороже флагманской модели iPhone XS Max.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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