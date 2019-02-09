Oppo F11 Pro получит выдвижную 32-Мп камеру

Китайская компания Oppo готовит к выходу свой новый смартфон F11 Pro, технические характеристики и официальное изображение которого были впервые опубликованы в сети ресурсом 91mobiles.

Внешний вид

Фронтальная панель Oppo F11 Pro имеет только небольшую нижнюю рамку с динамиком, фронтальная выдвижная камера утоплена в дисплей и на фото её не видно. На тыльной градиентной панели размещена вертикально расположенная по центру основная камера, а также сканер отпечатков пальцев.

Характеристики

Фотовозможности Oppo F11 Pro представлены 48-Мп основной и 32-Мп фронтальной камерами. Ранние слухи о 10-кратном оптическом зуме источником подтверждены не были. Смартфон будет построен на базе чипсета MediaTek Helio P70, объем ОЗУ составит 6 ГБ, а ПЗУ – 128 ГБ.

Сроки выхода и стоимость

Презентация Oppo F11 Pro состоится в первой неделе марта, а предполагаемая стоимость смартфона будет на уровне $350.