Аппараты Xiaomi возглавили рейтинг смартфонов с самым высоким радиационным излучением

Хотя смартфоны в основном представляют собой безвредные электрические устройства, они имеют потенциально опасный аспект, который в долгосрочной перспективе может представлять опасность для здоровья, – излучение.

Xiaomi

Уровень изучения смартфонов (SAR), который определяется Федеральным управлением радиационной защиты Германии (Bundesamt f?r Strahlenschutz), можно увидеть на упаковках всех реализуемых гаджетов. На основе этих данных, аналитической компанией Statista, был создан список самых радиоактивных смартфонов.

В рейтинг вошли 16 гаджетов, перечисленных в порядке их значения SAR от самого высокого до низкого. Больше всего радиации излучает Xiaomi Mi A1 (1,73 ватт на кг). За ним следуют OnePlus 5T, с результатом 1,63 ватт на кг, Xiaomi, Mi Max 3 (1,58 ватт на кг) и OnePlus 6T (1,55 ватт на кг).

Смартфоны с радиацией

Гаджеты от Apple также имеются в списке. iPhone 7 расположился на девятом месте и iPhone 8 на четырнадцатом с результатами 1,38 ватт на кг и 1,32 ватт на кг, соответственно. Также в список 16 самых радиоактивных гаджетов вошли OnePlus 5, Sony Xperia XZ1 Compact, Pixel 3, HTC Desire 12, OnePlus 6, Xiaomi Redmi Note 5 и ZTE Axon 7 Mini. В данном списке нет ни одного смартфона Samsung.

Стоит отметить, что согласно немецкому сертификату экологичности Der Blaue, смартфон должен излучать не более 0,60 ватт на кг.




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