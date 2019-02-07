Sony Xperia XA3 с необычным дизайном появился на фото-рендерах

На выставке Mobile World Congress 2019, японская компания Sony готовится представить ряд новых смартфонов, с дисплеями в формате 21:9. Одной из таких новинок станет Sony Xperia XA3. Первыми официальными изображениями гаджета поделился немецкий ресурс WinFuture.

Sony Xperia XA3

Sony Xperia XA3 является смартфоном среднего уровня. Аппарат получит 5,9-дюймовый дисплей с разрешением FullHD. В верхней части экрана расположится довольно широкая рамка, по остальным трем сторонам – рамки тонкие. Дактилоскопический сканер будет находится на боковой грани между клавишей регулировки громкости и кнопкой питания.

На задней стороне Sony Xperia XA3 займет место двойная основная камера с горизонтальными модулями и светодиодная вспышка. На нижней грани устройства расположатся двойные динамики и порт USB Type-C. Аппарат будет поставляться в четырех цветах: черном, серебристом, синем и розовом.

Sony Xperia XA3
Sony Xperia XA3
Sony Xperia XA3
Sony Xperia XA3
Sony Xperia XA3
Sony Xperia XA3

Согласно предыдущим слухам, Xperia XA3 будет оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой с модулями 23+8 Мп и аккумулятором на 3500 мАч. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9.0 Pie.


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