Huawei P30 и P30 Pro: качественные фото и дата анонса

За несколько недель до того, как Huawei представит свои флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro, на сайте производителя чехлов Spigen появились новые рендеры грядущих новинок.
Дизайн обеих новинок практически идентичен. В верхней части дисплея расположится каплевидный вырез под селфи-камеру. С трех сторон рамок почти не видно, снизу – очень тонкая рамка. На правой боковой грани у аппаратов будут находиться клавиши регулировки громкости и кнопка питания.
Согласно опубликованным изображениям, Huawei P30 и Huawei P30 Pro будут оснащены основной камерой из трёх и четырёх вертикальных модулей, соответственно. Под камерой расположится двойная светодиодная вспышка.
На дисплеях Huawei P30 и P30 Pro выставлена дата 28 марта. Вероятно, это и есть дата официального дебюта новинок. Напомним, Huawei уже сообщила, что свои новые флагманы покажет в конце марта в Париже.