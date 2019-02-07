Huawei P30 и P30 Pro: качественные фото и дата анонса

За несколько недель до того, как Huawei представит свои флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro, на сайте производителя чехлов Spigen появились новые рендеры грядущих новинок.

Huawei P30 Pro

Дизайн обеих новинок практически идентичен. В верхней части дисплея расположится каплевидный вырез под селфи-камеру. С трех сторон рамок почти не видно, снизу – очень тонкая рамка. На правой боковой грани у аппаратов будут находиться клавиши регулировки громкости и кнопка питания.

Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro

Согласно опубликованным изображениям, Huawei P30 и Huawei P30 Pro будут оснащены основной камерой из трёх и четырёх вертикальных модулей, соответственно. Под камерой расположится двойная светодиодная вспышка.

Huawei P30
Huawei P30

На дисплеях Huawei P30 и P30 Pro выставлена дата 28 марта. Вероятно, это и есть дата официального дебюта новинок. Напомним, Huawei уже сообщила, что свои новые флагманы покажет в конце марта в Париже.


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