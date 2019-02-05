Sony Xperia XZ4 получит процессор Snapdragon 855 и 52-Мп камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA был сертифицирован новый флагман компании Sony Xperia XZ4. В прошлом месяце благодаря утечке стали известны все важные характеристики грядущей новинки, за исключением деталей камеры. Теперь же TENAA опубликовал полный список спецификаций Xperia XZ4.

Xperia XZ4

Дисплей

Xperia XZ4 будет обладать 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с закругленными углами. Разрешение дисплея составит 3360?1440 пикселей.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечит 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,84 ГГц (скорее всего Snapdragon 855). Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами. Емкость аккумулятора составит 3680 мАч. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9.0 Pie.

Камеры

На задней панели разместится тройная основная камера, включающая модули: главный модуль на 52 Мп (f/1.6) для обычных фото, 16 Мп (f/2.6) для портретных снимков с оптическим зумом и 3D-модуль ToF для сканирования объектов и функций дополненной реальности. спереди аппарат получит камеру для селфи на 24 Мп.

Дата анонса

Официальный дебют Sony Xperia XZ4 состоится на выставке MWC 2019, 25 февраля.


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