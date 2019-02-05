Sony Xperia XZ4 получит процессор Snapdragon 855 и 52-Мп камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA был сертифицирован новый флагман компании Sony Xperia XZ4. В прошлом месяце благодаря утечке стали известны все важные характеристики грядущей новинки, за исключением деталей камеры. Теперь же TENAA опубликовал полный список спецификаций Xperia XZ4.

Дисплей

Xperia XZ4 будет обладать 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с закругленными углами. Разрешение дисплея составит 3360?1440 пикселей.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечит 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,84 ГГц (скорее всего Snapdragon 855). Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами. Емкость аккумулятора составит 3680 мАч. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9.0 Pie.

Камеры

На задней панели разместится тройная основная камера, включающая модули: главный модуль на 52 Мп (f/1.6) для обычных фото, 16 Мп (f/2.6) для портретных снимков с оптическим зумом и 3D-модуль ToF для сканирования объектов и функций дополненной реальности. спереди аппарат получит камеру для селфи на 24 Мп.

Дата анонса

Официальный дебют Sony Xperia XZ4 состоится на выставке MWC 2019, 25 февраля.