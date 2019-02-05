Слухи: тройная камера Xperia XZ4 включает передовой на рынке 52-Мп датчик

Слухи: тройная камера Xperia XZ4 включает передовой на рынке 52-Мп датчик

Бизнес смартфонов Sony давно находится не в лучшем положении. Несмотря на попытки компании снова вернуть внимание к своей серии Xperia, финансовые отчёты заставляют аналитиков задуматься: не станет ли этот год лебединой песней Sony Mobile. Тем не менее, компания всегда серьёзно относится к своим смартфонам, предлагая какую-нибудь изюминку для поклонников. Ожидается, что на предстоящей выставке MWC 2019 в Барселоне Xperia XZ4 также сможет предложить нечто особенное.

Удивительно, что Sony создаёт весьма конкурентоспособные цифровые фотоаппараты и производит львиную долю CMOS-датчиков, которые установлены во флагманских смартфонах других компаний, но при этом собственные смартфоны японской компании заметно уступают по качеству своим соперникам.

Возможно, Xperia XZ4 сможет изменить существующую тенденцию: по крайней мере, в этом году. Согласно последней утечке, смартфон обзаведётся не только тройной камерой на тыльной стороне корпуса, но одна из них к тому же получит датчик самого высокого разрешения на рынке. Он, как сообщается, превзойдёт 48-мегапиксельный сенсор в Honor View 20, который тоже был изготовлен на мощностях Sony. Ещё не анонсированный 52-Мп датчик будут дополняться светосильным широкоугольным объективом с диафрагмой f/1,6.

Как уже отмечалось, речь идёт о тройной камере. Судя по тому же просочившемуся в Сеть изображению, вверху будет расположен телеобъектив с разрешением 16 мегапикселей с диафрагмой f/2,6, а снизу — особый датчик Time-of-Flight с разрешением 0,3 Мп и диафрагмой f/1,4. Какую роль будет играть последний, не ясно — возможно, понадобится для ИИ-функций или дополненной реальности.

Слухи: тройная камера Xperia XZ4 включает передовой на рынке 52-Мп датчик

Согласно ранее озвученным слухам, Sony Xperia XZ4 получит большой 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3360 ? 1440 точек; чип Snapdragon 855, 6 Гбайт ОЗУ, 128-Гбайт флеш-накопитель (есть поддержка карт microSD), батарею ёмкостью 4400 мА·ч, корпус с защитой от влаги по стандарту IP68. Габариты составят 167 ? 72 ? 8,2 мм при весе 191 грамм.

Слухи: тройная камера Xperia XZ4 включает передовой на рынке 52-Мп датчик


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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