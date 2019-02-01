Игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic Mars выходит за пределы Китая по цене $389

В Европе, Великобритании, США и Канаде стартовал приём предварительных заявок на игровой смартфон Nubia Red Magic Mars.

Nubia Red Magic Mars

Стоимость модификации 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ составляет $389, версия 8+128 ГБ обойдется в $439. Вариант 10+256 ГБ пока не доступен, но появится в ближайшее время.

Напомним, Red Magic Mars оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160?1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, и аккумулятором на 3800 мАч. Также стоит отметить жидкостно-воздушное охлаждение, которое, повышает производительность процессора до 70%, наличие стереодинамиков с поддержкой DTS 7.1 и технологии 4D Shock – вибромодуль обратной тактильной связи. В качестве ПО используется Android 9 Pie с фирменным интерфейсом Nubia Red Magic OS UI 1.6.




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