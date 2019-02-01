Игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic Mars выходит за пределы Китая по цене $389

В Европе, Великобритании, США и Канаде стартовал приём предварительных заявок на игровой смартфон Nubia Red Magic Mars.

Стоимость модификации 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ составляет $389, версия 8+128 ГБ обойдется в $439. Вариант 10+256 ГБ пока не доступен, но появится в ближайшее время.