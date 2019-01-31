В iOS 13 появится тёмная тема

По данным Bloomberg, следующая версия операционной системы от Apple будет включать в себя функцию тёмного режима, которая снизит нагрузку на глаза пользователей и сэкономит заряд на устройствах с OLED-дисплеями.

iOS 12

iOS 13 будет включать в себя улучшения системы CarPlay. Также обновление добавит новые функции для iPad. Домашний экран обновиться, приложения будут иметь поддержку вкладок для улучшенной многозадачности, а файловый менеджер улучшится.

Официальный дебют iOS 13 состоится на международной конференции для разработчиков WWDC 2019, которая пройдет с 4 по 8 июня.


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