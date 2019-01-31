В iOS 13 появится тёмная тема

По данным Bloomberg, следующая версия операционной системы от Apple будет включать в себя функцию тёмного режима, которая снизит нагрузку на глаза пользователей и сэкономит заряд на устройствах с OLED-дисплеями.

iOS 13 будет включать в себя улучшения системы CarPlay. Также обновление добавит новые функции для iPad . Домашний экран обновиться, приложения будут иметь поддержку вкладок для улучшенной многозадачности, а файловый менеджер улучшится.