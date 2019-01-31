Тёмная тема в Android 10 Q экономит до 50% заряда смартфонов с OLED-дисплеем

Одной из самых интересных особенностей грядущей ОС Android 10 Q станет тёмная тема, которая позволит снизить энергопотребление OLED-дисплеев.

Специалисты ресурса PhoneArena протестировали новую функцию на смартфоне Google Pixel 3 с зафиксированным уровнем яркости на среднем показателе в 200 кд/м?.

Результаты тестирования

При использовании предустановленных приложений снижение энергопотребления составило до впечатляющих 50%. В среднем экономия в таких стандартных приложениях, как «Телефон», «Сообщения», «Настройки» и так далее, составляет 30% относительно стандартной темы. При тестировании Google Pixel 3 был подключен к Wi-Fi. В сторонних приложениях экономия уже не настолько велика, но всё же составляет значительные 20%.