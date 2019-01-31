Тёмная тема в Android 10 Q экономит до 50% заряда смартфонов с OLED-дисплеем

Одной из самых интересных особенностей грядущей ОС Android 10 Q станет тёмная тема, которая позволит снизить энергопотребление OLED-дисплеев.

Android-10

Специалисты ресурса PhoneArena протестировали новую функцию на смартфоне Google Pixel 3 с зафиксированным уровнем яркости на среднем показателе в 200 кд/м?.

Результаты тестирования

При использовании предустановленных приложений снижение энергопотребления составило до впечатляющих 50%. В среднем экономия в таких стандартных приложениях, как «Телефон», «Сообщения», «Настройки» и так далее, составляет 30% относительно стандартной темы. При тестировании Google Pixel 3 был подключен к Wi-Fi. В сторонних приложениях экономия уже не настолько велика, но всё же составляет значительные 20%.

Напомним, Android 10 Q должна быть анонсирована на конференции Google I/O в начале мая 2019 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Huawei представила 5G-модем и роутер на его основеHuawei представила 5G-модем и роутер на его основе
Объявлена дата презентации новых смартфонов NokiaОбъявлена дата презентации новых смартфонов Nokia
Nokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD GlobalNokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD Global
Смартфон LG G8 ThinQ показался на первом пресс-рендереСмартфон LG G8 ThinQ показался на первом пресс-рендере
Android 10 Q: официальная дата презентации и новые подробностиAndroid 10 Q: официальная дата презентации и новые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
В iOS 13 появится тёмная темаВ iOS 13 появится тёмная тема
IDC: шесть ведущих производителей контролируют 75 % мирового рынка смартфоновIDC: шесть ведущих производителей контролируют 75 % мирового рынка смартфонов
Google провёл редизайн приложений Gmail для iOS и AndroidGoogle провёл редизайн приложений Gmail для iOS и Android
Google тестирует обновлённый омнибокс в Chrome на AndroidGoogle тестирует обновлённый омнибокс в Chrome на Android
Google добавил голосовой ввод и голосовые ответы в Chrome для AndroidGoogle добавил голосовой ввод и голосовые ответы в Chrome для Android
Характеристики, цвета и сроки выпуска смартфонов Galaxy S10 подтверждены представителем SamsungХарактеристики, цвета и сроки выпуска смартфонов Galaxy S10 подтверждены представителем Samsung
Android 10 Q: официальная дата презентации и новые подробностиAndroid 10 Q: официальная дата презентации и новые подробности
Huawei рассчитывает стать крупнейшим поставщиком смартфонов не позднее 2020 годаHuawei рассчитывает стать крупнейшим поставщиком смартфонов не позднее 2020 года
Объявлена дата презентации новых смартфонов NokiaОбъявлена дата презентации новых смартфонов Nokia
Полные характеристики смартфонов Motorola Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 PlayПолные характеристики смартфонов Motorola Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play
Последние новости
Подгружаем последние новости