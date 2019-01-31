Смартфон Huawei Y6 Pro (2019) получил «кожаный» корпус

Компания Huawei анонсировала смартфон среднего уровня Y6 Pro (2019), оборудованный дисплеем Dewdrop FullView с небольшим каплевидным вырезом в верхней части.

WSJ

Экран имеет размер 6,09 дюйма по диагонали. Применена панель формата HD+ с разрешением 1520 ? 720 точек. В вырезе установлена селфи-камера на основе 8-мегапиксельного датчика.

Аппарат получил корпус с «кожаной» тыльной панелью. Правда, не совсем ясно, идёт ли речь о натуральном материале или лишь о текстурированной отделке.

О типе применённого процессора ничего не сообщается. Но известно, что смартфон несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч.

В тыльной части расположена одинарная 13-мегапиксельная камера. Дактилоскопический сканер не предусмотрен, но поддерживается разблокировка по лицу Face Unlock.

Смартфон использует операционную систему Android 9 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.0. Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения — Amber Brown (коричневый) и Midnight Black (чёрный).



