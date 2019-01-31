LG начнёт оснащать смартфоны дисплеем с каплевидным вырезом

LG начнёт оснащать смартфоны дисплеем с каплевидным вырезом

Компания LG уже выпускает смартфоны, оснащённые экраном с вырезом. Такое исполнение получили, к примеру, модели G7 ThinQ и Q9. Причём у этих аппаратов вырез имеет продолговатую форму, благодаря чему в нём располагается не только селфи-камера, но и датчики.

Теперь ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) обнародовало патентную документацию LG, описывающую новый дизайн смартфона с экранным вырезом. Речь идёт об использовании выреза каплевидной формы. Эта идея не нова — таким экраном оснащаются устройства многих известных производителей.

Иллюстрации, сопровождающие патентную документацию LG, говорят о том, что проектируемый смартфон получит двойную основную камеру с вертикально расположенными оптическими модулями. Кроме того, сзади разместится сканер отпечатков пальцев.

В нижней части аппарата можно заметить очертания стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников и порта USB. Сверху расположен слот для SIM-карты, а в боковых частях — физические клавиши управления.

LG начнёт оснащать смартфоны дисплеем с каплевидным вырезом

Таким образом, делают вывод наблюдатели, LG в самое ближайшее время может представить смартфоны с каплевидным вырезом. Не исключено, что произойдёт это на выставке Mobile World Congress (MWC), которая пройдёт в Барселоне (Испания) с 25 по 28 февраля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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