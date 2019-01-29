Bluetooth 5.1 сможет определять положение объектов до сантиметра

Организация Bluetooth SIG сообщила о появление в новом стандарте Bluetooth 5.1 функции определения направления источника сигнала, которая позволит с высокой точностью определять местоположение устройств.

Современные технологии определения местоположения Bluetooth позволяют установить расстояние между устройствами, что применяется в бесконтактном маркетинге. Новая технология позволит расширить функционал благодаря определению направления источника сигнала.

Помимо этого, Bluetooth используются для вычисления физического местоположения, что применяется в пеленговании активов и маршрутов внутри помещений. Однако, на сегодня подобные вычисления не являются очень точными, так как они работают в метровом диапазоне, тогда как новая технология позволит повысить точность до сантиметров.