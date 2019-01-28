OnePlus 6T разряжается всего за 3-4 часа

На прошлой неделе на форуме Reddit стали появляться сообщение о проблемах с OnePlus 6T, продажи которого стартовали в конце октября прошлого года.

Владельцы гаджетов жалуются, что заряженные на полную аппараты практически мгновенно теряют до 80% заряда. Ранее время автономной работы OnePlus 6T достигало 6-7 часов в режиме активного использования, теперь же время автономной работы составляет 3-4 часа.

Пользователи отмечают, что не смогли самостоятельно справиться с возникшей проблемой. Ни режим экономии заряда батареи, ни сброс заводских настроек, ни обновление ПО результата не принесли. Немного помогает сэкономить заряд в режиме ожидания отключение режима адаптивной батареи.

Стоит отметить, что не все владельцы OnePlus 6T столкнулись с данной проблемой. Некоторые устройства работают совершенно нормально, и сохраняют заряд в течении длительного времени. Производитель пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.