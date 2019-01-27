Слухи о реверсивной зарядке в Galaxy S10 подтверждаются

Ходят слухи, что смартфоны Galaxy S10 будут поддерживать обратную беспроводную зарядку, то есть смогут заряжать другие устройства. Теперь эти данные получили дополнительное подтверждение: в Сеть попала изображение пульта дистанционного управления с корейской закрытой презентации Samsung. На нём, среди прочего, имеется кнопка с соответствующим изображением: батарея и стрелка наружу.

Вряд ли кому-то может понадобиться перекачивать энергию из одного смартфона в другой, так как эффективность беспроводной зарядки Qi довольно низкая. Но подобная функциональность может оказаться полезной для поддержки работоспособности небольших аксессуаров вроде наушников-вкладышей, продвинутого цифрового пера, фитнес-браслета или часов. К слову, Samsung готовит ряд новых носимых устройств. Ещё одним практичным сценарием может быть одновременная зарядка двух смартфонов от одного сетевого адаптера, если это будет разрешено.

Включение беспроводной зарядки на Mate 20 Pro

Впрочем, аналогичная функция у нового Huawei Mate 20 Pro с ёмкой батареей на 4200 мА·ч работает не вполне удовлетворительно, в 3–4 раза уступая по скорости зарядки специализированным беспроводным зарядным станциям. Так что функция всё же предназначена скорее для пополнения энергии небольших аксессуаров. Как она будет работать в Galaxy S10 и на каких из 3 моделей будет доступна, пока не ясно.

Сравнение скорости зарядки Pixel 3 от USB-C, беспроводной зарядки и Mate 20 Pro

Если вернуться к рассмотрению собственно презентационного пульта, то можно понять, что Samsung делает акцент на 5 ключевых особенностях Galaxy S10: на новой платформе, большом экране с минимальными рамками, сканере отпечатков пальцев под экраном, тройной тыльной камере и, наконец, обсуждаемой реверсивной зарядке.

Беспроводная зарядка Pixel 3 от Mate Pro 20



