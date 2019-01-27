Слухи о реверсивной зарядке в Galaxy S10 подтверждаются

Слухи о реверсивной зарядке в Galaxy S10 подтверждаются

Ходят слухи, что смартфоны Galaxy S10 будут поддерживать обратную беспроводную зарядку, то есть смогут заряжать другие устройства. Теперь эти данные получили дополнительное подтверждение: в Сеть попала изображение пульта дистанционного управления с корейской закрытой презентации Samsung. На нём, среди прочего, имеется кнопка с соответствующим изображением: батарея и стрелка наружу.

Вряд ли кому-то может понадобиться перекачивать энергию из одного смартфона в другой, так как эффективность беспроводной зарядки Qi довольно низкая. Но подобная функциональность может оказаться полезной для поддержки работоспособности небольших аксессуаров вроде наушников-вкладышей, продвинутого цифрового пера, фитнес-браслета или часов. К слову, Samsung готовит ряд новых носимых устройств. Ещё одним практичным сценарием может быть одновременная зарядка двух смартфонов от одного сетевого адаптера, если это будет разрешено.

Слухи о реверсивной зарядке в Galaxy S10 подтверждаются

Включение беспроводной зарядки на Mate 20 Pro

Впрочем, аналогичная функция у нового Huawei Mate 20 Pro с ёмкой батареей на 4200 мА·ч работает не вполне удовлетворительно, в 3–4 раза уступая по скорости зарядки специализированным беспроводным зарядным станциям. Так что функция всё же предназначена скорее для пополнения энергии небольших аксессуаров. Как она будет работать в Galaxy S10 и на каких из 3 моделей будет доступна, пока не ясно.

Слухи о реверсивной зарядке в Galaxy S10 подтверждаются

Сравнение скорости зарядки Pixel 3 от USB-C, беспроводной зарядки и Mate 20 Pro

Если вернуться к рассмотрению собственно презентационного пульта, то можно понять, что Samsung делает акцент на 5 ключевых особенностях Galaxy S10: на новой платформе, большом экране с минимальными рамками, сканере отпечатков пальцев под экраном, тройной тыльной камере и, наконец, обсуждаемой реверсивной зарядке.

Слухи о реверсивной зарядке в Galaxy S10 подтверждаются

Беспроводная зарядка Pixel 3 от Mate Pro 20


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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