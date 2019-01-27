Чип Exynos 9820 предоставит Galaxy S10 мощь, ИИ и поддержку 5G

В ноябре Samsung Electronics официально представила однокристальную систему Exynos 9 Series 9820, которая станет основной флагманских смартфонов этого года — прежде всего, серии Galaxy S10, которая дебютирует 20 февраля на мероприятии Unpacked. Недавно компания поделилась рядом подробностей об этом чипе.

Напомним: Exynos 9 Series 9820 печатается с применением 8-нм технологии LPP (Low Power Plus) FinFET на собственных мощностях Samsung. Сами новые нормы на 10 % обходит по энергоэффективности аналогичный 10-нм техпроцесс Samsung LPP FinFET, но новая архитектура дополнительно продлевает время автономной работы за счёт снижения энергопотребления CPU и GPU во время простоя, токов утечек и рабочего напряжения.

Чип оснащается восемью ядрами CPU, разделёнными на три кластера: два наиболее мощных ядра Samsung, два ядра Cortex-A75 и четыре энергоэффективных Cortex-A55. Два собственных ядра Samsung получили улучшенные возможности доступа к памяти и усовершенствованную архитектуру, так что обеспечивают 20-% рост производительности на ядро по сравнению с Exynos 9810. Впрочем, новый процессор, похоже, не станет чемпионом скорости и уступит как Qualcomm Snapdragon 855, так и Apple A12 Bionic.

За графическую производительность отвечает GPU Mali-G76 MP12 с удвоенным числом линий по сравнению с предшественником, последними технологиями компрессии графики и поддержкой продвинутых API. Чистая производительность Exynos 9820 в области графики выросла на 40 %, а энергопотребление уменьшилось на 35 % по сравнению с Exynos 9810.

Exynos 9820, как и другие современные мобильные чипы, включает нейровычислительный модуль NPU: он ускоряет выполнение операций, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением в семь раз по сравнению с Exynos 9810. Это, как отмечает Samsung, позволит использовать ИИ в любых областях: мобильное устройство сможет выполнять такие задачи локально, с меньшими задержками, лучшей эффективностью энергопотребления и более высокой безопасностью, чем при использовании облачных служб. Это позволит мобильному устройству предлагать новые улучшенные функции ИИ вроде голосового помощника, дополненной реальности и продвинутых возможностей камеры.

Чип оснащается встроенным модемом LTE-Advanced Pro Cat.20. Для него заявлена поддержка агрегации до 8 несущих частот для достижения скорости загрузки данных до 2 Гбит/с и передачи до 316 Мбит/с (реальные показатели зависят от оператора и других условий). Также модем поддерживает технологию параллельной связи 4?4 MIMO, квадратурную схему амплитудной модуляции 256-QAM и использует расширенную технологию лицензированного доступа eLAA. Более того, для создания решений с поддержкой перспективных сотовых сетей 5G предусмотрена работа в связке с внешним модемом нового поколения Samsung Exynos 5100.

Уделила внимание корейская компания и функциям безопасности. Exynos 9820 предлагает специальный блок PUF (physically unclonable function) или «цифровой отпечаток», позволяющий управлять личными данными в особой изолированной области для максимальной защиты. PUF генерирует неповторимый ключ шифрования данных, используя уникальные физические характеристики каждого отдельного чипа. Также имеется подсистема безопасности — своего рода менеджер защищённых ключей, поддерживающий другие протоколы вроде создания, хранения и извлечения ключей.

Exynos 9820 спроектирован для получения чётких фотографий в любое время суток. Благодаря усовершенствованному процессору обработки изображений ISP поддерживаются различные связки из камер — вплоть до обработки сигналов с пяти датчиков одновременно, включая инфракрасный. Exynos 9820 поддерживает разнообразные передовые функции, дополненные возможностями искусственного интеллекта для создания реалистичных эффектов вроде боке, студийного освещения, подавления шумов, точного выбора экспозиции и других параметров.

Существенно расширены и видеовозможности: в частности, блок кодирования видео MFC (Multi-Format Codec) в Exynos 9820 может кодировать видео в разрешении вплоть до 8K (при 30 кадрах/с), кодируя при этом в 10-битный формат HEVC, который обеспечивает не только эффективное сжатие видео, но и поддержку до 1024 цветов на канал (1,07 млрд комбинаций цветов). В разрешении 4K процессор может сохранять видео с частотой до 150 кадров/с.

Усовершенствованная подсистема вывода изображения поддерживает отображение контента в высоком динамическом диапазоне с расширенным охватом цветов. В частности, Exynos 9820 поддерживает, новый открытый стандарт HDR10+, который использует динамическое тональное преобразование, позволяющее оптимизировать сцены индивидуально. Поддерживаются дисплеи с разрешением до WQUXGA (3840 ? 2400 точек) или 4K UHD (4096 ? 2160 пикселей), оперативная память LPDDR4x и флеш-накопители UFS 3.0/UFS 2.1.



