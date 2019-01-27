Nokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD Global

Nokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD Global

Самая ожидаемая новинка компании HMD Global на выставке MWC 2019 — флагманский смартфон с пятью тыльными камерами Nokia 9 PureView. Однако кроме него финский бренд может привезти в Барселону ещё один аппарат, находящийся на диаметрально противоположном конце модельного ряда. Речь идёт о бюджетном Nokia 1 Plus, преемнике выпущенного в прошлом году Nokia 1.

Согласно информации отраслевых источников, Nokia 1 Plus будет построен на базе процессора MediaTek MT6739WW, в состав которого входят четыре 1,5-ГГц ядра Cortex-A53 и графический контроллер PowerVR GE8100 с тактовой частотой 570 МГц. Объём оперативной памяти составит лишь 1 Гбайт, что подразумевает использование операционной системы Android Go Edition (скорее всего, версии 9.0 Pie).

Nokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD Global

На предоставленном информаторами рендерном изображении видно, что Nokia 1 Plus оборудован вертикально вытянутым дисплеем с соотношением сторон 18:9. Из характеристик экрана известны лишь разрешение 960 ? 480 точек и пиксельная плотность 213 ppi. Диагональ не указана, но, если учесть, что предшественник оборудован 4,5” матрицей с пропорциями 16:9, то можно предположить, что преемник за счёт нового формата сможет обзавестись более крупной IPS-панелью с диагональю в районе 5 дюймов.

Что касается остальных спецификаций, включая объём встроенного флеш-накопителя, ёмкость аккумулятора и параметры камер устройства, то о них пока не было сказано ни слова. Не названа и цена Nokia 1 Plus, хотя она наверняка окажется порядка 100 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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