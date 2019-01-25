Патентная документация проливает свет на гибкий смартфон Motorola

Патентная документация проливает свет на гибкий смартфон Motorola

На сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародована патентная заявка Motorola на «деформируемое электронное устройство».

В документе описывается смартфон с гибким дисплеем. Как можно видеть на представленных иллюстрациях, пользователи смогут сгибать устройство вдоль вертикальной оси.

В сложенном виде половинки экрана располагаются во фронтальной и тыльной частях гаджета. Таким образом, владелец может использовать основные функции, такие как звонки, просмотр уведомлений, поиск и пр.

Разложив аппарат, можно удвоить полезную площадь экрана. В таком режиме пользователь сможет просматривать видеоматериалы, фотографии, запускать игры и приложения.

Патентная документация проливает свет на гибкий смартфон Motorola

Изображения говорят о том, что над экраном расположены две камеры. Когда смартфон сложен, их объективы находятся на противоположных сторонах корпуса.

Патентная документация проливает свет на гибкий смартфон Motorola

Кроме того, в боковых частях аппарата можно заметить дополнительные органы управления, упрощающие навигацию в различных режимах использования устройства.

О том, планирует ли Motorola создание коммерческого смартфона с описанной конструкцией, ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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