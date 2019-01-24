Полные характеристики смартфонов Motorola Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play

7 февраля Motorola в Бразилии представит линейку смартфонов Moto G7, состоящую из моделей Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power и Moto G7 Play, информация о которых недавно появилась в сети.

Moto-G7-and-G7-Plus

Moto G7

Среднеуровневый смартфон Moto G7 оснащен 6,24-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2270?1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9. Смартфон построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 632, объем ОЗУ составляет 4 ГБ, ПЗУ – 64 ГБ, а ёмкость аккумулятора – 3000 мАч.

Камера на задней панели является двойной. Фотовозможности представлены основной камерой с главным сенсором на 12 Мп с диафрагмой f/1.8 и вспомогательным на 5 Мп с диафрагмой f/2.2, а также одинарной фронтальной на 8 Мп с диафрагмой f/2.2. Габариты новинки составляют 157?75,3?7,92 мм, а масса – 174 грамм.

Moto G7 Plus

Moto G7 Plus отличается более производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 636, а также камерой – основная состоит из главного сенсора с 16 Мп и диафрагмой f/1.7 и вспомогательного на 5 Мп с диафрагмой f/2.2, а фронтальная имеет 12-Мп сенсор с диафрагмой f/2.0. Размеры смартфона составляют 157?75,3?8,27 мм, а масса – 172 грамм.

Moto G7 Power

Moto G7 Power отличается увеличенной до 5000 мАч ёмкостью аккумулятора и несколько упрощенными характеристиками. Смартфон оснащен 6,24-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1520?720 пикселей), чипсетом Snapdragon 632, уменьшенным до 3 ГБ объемом ОЗУ и до 32 ГБ ПЗУ. Фотовозможности представлены одинарной 12-Мп камерой с диафрагмой f/2.0 и фронтальной 8-Мп с диафрагмой f/2.2. Габариты гаджета равны 159,4?76?9,3 мм, а масса – 193 грамм.

Moto-G7-Power-and-Moto-G7-Play

Moto G7 Play

Самой простой моделью является Moto G7 Play с 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1520?720 пикселей), чипсетом Snapdragon 632, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также аккумулятором на 3000 мАч. Одинарная основная камера имеет разрешение 13 Мп и диафрагму f/2.0, а фронтальная – 8 Мп и диафрагму f/2.2. Размеры равны 147,3?71,5?7,99 мм, а масса – 149 грамм.

Помимо этого, все модели линейки Moto G7 работают под управлением ОС Android 9 Pie, а также оснащены слотом microSD, портом USB Type-C с функцией быстрой зарядки TurboCharger и сканером отпечатков пальцев на тыльной панели.


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