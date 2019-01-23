Китайцы показали керамический смартфон без зарядки, сим-карты и динамика

Сканер отпечатков пальцев и разговорный динамик в Meizu Zero спрятаны под экран. Дисплей диагональю 6 дюймов выполнен по технологии AMOLED с изогнутыми краями. Смартфон отвечает требованиям стандарта защиты IP68 и может погружаться под воду и в течение получаса оставаться невредимым. Фронтальная 20-мегапиксельная камера используется для распознавания лица владельца. Отсутствие физических кнопок компенсируется имитацией отдачи от нажатия с помощью технологии mEngine 2.0.

Известно, что аппарат будет поставляться с беспроводной зарядкой, выполненной по уникальной технологии Meizu. Компания заявляет, что это самая быстрая беспроводная зарядка в мире. Передача данных на смартфон возможна только «по воздуху» — поддерживаются последняя версия Bluetooth 5.0, NFC и все актуальные стандарты Wi-Fi.

Точная дата начала продаж пока не сообщается, как и остальные характеристики. По слухам, сердцем смартфона станет восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 845, количество оперативной памяти, в зависимости от комплектации, составит 4 или 6 гигабайт, а постоянной — 64 и 128 гигабайт соответственно.



