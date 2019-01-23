В смартфоне Meizu Zero нет кнопок и интерфейса зарядки

Анонсирован уникальный смартфон Meizu Zero, лишенный разъема зарядки, лотка под SIM-карты, кнопок, динамиков и микрофона. В нем нет ни одного отверстия, через которое внутрь него может попасть вода, но сам он вполне функционален.

В Meizu Zero звук генерирует экран mSound 2.0 с диагональю 6 дюймов, и в него же встроен сканер отпечатков пальцев. Есть три фотокамеры – 12+20 Мп сзади и 20 Мп спереди, беспроводная зарядка на 18 ватт, процессор Qualcomm 845 и модуль Bluetooth 5.0 для подключения наушников и синхронизации с компьютером. Прошивать этот телефон в домашних условиях ввиду отсутствия USB не выйдет.

Sim-карты в Meizu Zero заменили на электронную Sim-карту, а боковые кнопки – на сенсорные грани а-ля Edge Sense в последних флагманах HTC. К моменту релиза, который ожидается летом этого года, Meizu Zero наверняка переедет на Qualcomm 855, чтобы не отставать от конкурентов. Цена смартфона не сообщается, но в нее совершенно точно войдет ОС Android 9 Pie с прошивкой FlymeOS, а также модем 5G и защита от воды IP68. Корпус смартфона выполнен из керамики и окрашен в черный или белый цвет на выбор.


Максим Мишенев, MobileDevice


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