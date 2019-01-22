Рассекречены цены на Galaxy S10: от 780 до 1600 евро

До мероприятия Samsung Galaxy UNPACKED 2019, на котором компания планирует представить новые устройства, созданные на основе десятилетнего опыта инноваций, осталось меньше месяца.

Одним из наиболее ожидаемых событий на предстоящем мероприятии является анонс флагманского смартфона Galaxy S10. По мере приближения дня презентации Galaxy S10, в Сети появляется всё больше утечек, касающихся его особенностей.

В свежих публикациях названы потенциальные цены Galaxy S10, дата старта продаж, а также перечисляются другие устройства, которые могут быть представлены вместе с флагманом южнокорейской компании.

Согласно данным итальянского ресурса TuttoAndroid, Samsung Galaxy S10 может поступить в продажу 8 марта, спустя всего несколько недель после анонса. В этот день также появятся на рынке модели Galaxy S10 + и S10 Lite. Все эти устройства будут поставляться в нескольких цветовых вариантах.

В частности, Galaxy S10 Lite, возможно, будет доступен в корпусе чёрного, белого, жёлтого и зелёного цвета. Стандартная модель Galaxy S10 может поставляться в таких же цветовых вариантах, как и версия Lite, за исключением жёлтого цвета.

Наконец, модель S10 + может быть чёрного, белого и зелёного цвета. Кроме того, ожидается выход двух специальных версий Galaxy S10. Неясно, в чём заключаются их особенности, но, согласно данным ресурса TuttoAndroid, они не получат корпус из керамики.

Итальянский ресурс также сообщил возможные цены устройств семейства Galaxy S10. По всей видимости, в Италии смартфон Galaxy S10 Lite с 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 128 Гбайт будет предлагаться по цене 779 евро. Смартфон S10 будет стоить 929 или 1179 евро в зависимости от объёма памяти — 6/128 Гбайт или 8/512 Гбайт.

Модель S10 + будет стоить 1049, 1299 или 1599 евро за опции объёма памяти 6/128 Гбайт, 8/512 Гбайт или 12/1024 Гбайт соответственно.

В другой публикации ресурса TuttoAndroid сообщается, что Samsung также подготовила на 20 февраля анонс смарт-часов, возможно, Galaxy Fit, новых Android-планшетов и наушников.



