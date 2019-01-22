10 ГБ ОЗУ в Android-флагманах станут нормой в 2019 году

По данным отраслевых источников, в новых смартфонах на базе Android, выпущенных в этом году, будут использоваться до 10 ГБ и более. Все крупные производители смартфонов перейдут к 10 ГБ оперативной памяти к концу текущего года. Другие последуют их примеру уже во второй половине 2020 года. Впоследствии, объём ОЗУ будет продолжать увеличиваться.

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Напомним, компании Xiaomi, ZTE, Oppo и Vivo уже представили свои новые смартфоны с 10 ГБ ОЗУ, а Lenovo выпустила первый в отрасли смартфон с 12 ГБ оперативной памяти.

Тем не менее, рост объёма оперативной памяти никак не скажется на увеличении спроса на смартфоны, и будет оставаться прежним до тех пор, пока не появятся аппараты с поддержкой сетей 5G.


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