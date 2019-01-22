Lenovo Z5 Pro GT с процессором Snapdragon 855 и 12 ГБ ОЗУ доступен для предзаказа

С 22 января Lenovo открыла приём предварительных заказов на флагманский слайдер Lenovo Z5 Pro GT в Китае. Официальный дебют новинки на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 состоялся в декабре прошлого года.

Базовый вариант Lenovo Z5 Pro GT с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти продаётся по 2 698 юаней ($386). Стоимость версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ пока не сообщается. На презентации представители Lenovo заявила, что в продаже Z5 Pro GT появится с 24 января, но позже старт продаж был отложен до 29 января.