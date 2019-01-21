Redmi Note 7 проверили на живучесть, заменив им доску скейтборда
Недавно анонсированный смартфон Redmi Note 7 продолжают проверять на прочность. С его помощью, как выяснилось ранее, можно вполне успешно разбивать грецкие орехи.
После этого недавно назначенный на пост гендиректора Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing), бывший президент обанкротившейся Gionee, проверил Redmi Note 7 на выживаемость, сбросив его в корзине для бумажных отходов с лестницы, предварительно обмотав корзину клейкой лентой.
Корзина со смартфоном упала с лестницы из 18 ступенек с высоты 2,7 м и устройство осталось целым и невредимым, продолжая функционировать как обычно.
Ещё одно испытание — проверка возможности использования Redmi Note 7 в качестве доски скейтборда.
Как видим, смартфон явно не подходит для использования вместо доски скейтборда. Тем не менее и такая проверка никак не отразилась на его работоспособности.
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21.01.2019 18:33