Redmi Note 7 проверили на живучесть, заменив им доску скейтборда

Недавно анонсированный смартфон Redmi Note 7 продолжают проверять на прочность. С его помощью, как выяснилось ранее, можно вполне успешно разбивать грецкие орехи.

После этого недавно назначенный на пост гендиректора Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing), бывший президент обанкротившейся Gionee, проверил Redmi Note 7 на выживаемость, сбросив его в корзине для бумажных отходов с лестницы, предварительно обмотав корзину клейкой лентой.

Корзина со смартфоном упала с лестницы из 18 ступенек с высоты 2,7 м и устройство осталось целым и невредимым, продолжая функционировать как обычно.

Ещё одно испытание — проверка возможности использования Redmi Note 7 в качестве доски скейтборда.

Как видим, смартфон явно не подходит для использования вместо доски скейтборда. Тем не менее и такая проверка никак не отразилась на его работоспособности.



