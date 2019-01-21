Motorola представит в феврале складной смартфон RAZR 2019 за $1500

Согласно The Wall Street Journal, Lenovo, которая владеет брендом Motorola, выпустит новую версию культового телефона Razr со складным экраном.

Motorola RAZR

Спецификации грядущей новинки пока неизвестны. Однако в сети уже имеются изображения Motorola RAZR, взятые из патента. Патент, поданный ещё в мае 2017 года, описывает форм-фактор раскладушки с гибким экраном, который складывается внутрь.

RAZR 2019

Как видно на изображении, телефон обладает довольно широкими рамками, обрамляющими дисплей. Вверху имеется отверстие для громкоговорителя, а вот фронтальной камеры нет. Помимо этого, Motorola RAZR получит дополнительный дисплей, на котором, в закрытом состоянии, будет отображаться индикация заряда аккумулятора, информация о вызовах и сообщениях. Над дополнительным дисплеем находится основная камера, которая, судя по всему, также примет на себя функции фронтальной камеры.

В отчете Wall Street Journal сообщается, что Lenovo готовится выпустить новую версию Razr в сотрудничестве с Verizon уже в феврале этого года. Стоимость новинки составит $1500.


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